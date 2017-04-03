Ростовчанин, снявший на видео кражу, побоялся обнародовать запись





Ростовчанин, ставший свидетелем краж и запечатлевший момент преступления на камеру мобильного телефона, побоялся обнародовать запись.



4 апреля в городской поликлинике № 20 мужчина заметил, как две девушки вытаскивают кошельки у посетителей учреждения, толпившихся возле регистратуры. Из-за большого количества людей и царившей вокруг суматохи, карманникам легко удавалось их дело.

- На моих глазах они вытащили три кошелька. Произошедшее я заснял на телефон и показал охране (если можно так назвать бабушку, сидящую возле регистратуры), хотя девушки орудовали напротив сидящей бабушки и я удивлен, что она не заметила их, - написал свидетель воровства.



Не остановил я их просто потому что побоялся, что они меня потом пырнут. Надеюсь, что вы окажетесь более храбрыми.

Автор отмечает, что жертвами воров стали в основном пенсионеры. В комментариях к сообщению пользователи осудили поведении мужчины. Большинство сошлись во мнении, что он должен был пресечь преступление, а не снимать его на камеру.

«Мда, снимать на камеру - вот она смелость, пока бедных стариков пенсий и без того копеечных лишают. Был бы мужиком народ бы на уши поднял, а не сидел, снимал видео, чтоб в интернете этим выпендриться».



К слову, само видео ростовчанин так и не обнародовал. Скорее всего, также побоялся это сделать. Вместо записи он прикрепил к посту нечёткую фотографию, на которой запечатлены карманницы.