Ростовчанин слепил из снега скульптуру парня, предлагающего руку и сердце девушке



Ростовчанин слепил из снега фигуру парня, предлагающего руку и сердце девушке. Снежную скульптуру 27-летний Сергей Б. создал 2 декабря в Левенцовском микрорайоне.



Романтическое произведение представляет собой две фигуры возлюбленных. Парень, стоя на одном колене, предлагает своей даме выйти за него замуж. От счастья она прикрывает лицо руками.



По мнению жителей Левенцовки, такую скульптуру мастер вылепил не случайно. Они считают, что Сергей мечтает о женитьбе.



Отметим, скульптор из Левенцовки лепит снежные фигуры с 2015 года. Самой оригинальной его работой стала скульптура ангела, которую потом увез на санях кто-то из неравнодушных ростовчан. За три года Сергей вылепил более 15 снеговиков.