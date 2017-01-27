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Ростовчанин пытался провезти восемь старинных ложек через таможню

Ростовчанин пытался провезти восемь старинных ложек через таможню

Ростовчанин попытался провезти восемь старинных ложек 1878 года через таможню без декларации.

В Ростовском аэропорту в ходе таможенного контроля пассажиров, прилетевших из Грузии, в багаже жителя донской столицы нашли восемь ложек из металла светлого и желтого цветов. На столовых приборах были флористические узоры, гравировки и клейма, датированные 1878 годом, а также различные изображения, в том числе двуглавого орла и Святого Георгия Победоносца. Сотрудники таможни предположили, что предметы могут иметь культурную ценность. Изъятые вещи были направлены на экспертизу.
- Если эксперты признают предметы кухонной утвари культурными ценностями, в отношении гражданина будет возбуждено дело об административном правонарушении по факту недекларирования, - пояснил заместитель начальника таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону Валерий Жуков.

В Ростовской таможне пояснили, если для вывоза культурных ценностей обязательно наличие свидетельства Министерства культуры, то при ввозе предметов культурной, исторической, археологической и иной значимости достаточно заполнить декларацию на товары с указанием перевозимых через границу предметов. А в этом случае мужчина не задекларировал наличие у него культурных ценностей и теперь может получить не только административное наказание, но и штраф.

Ростовчанин пытался провезти восемь старинных ложек через таможню

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