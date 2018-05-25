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Ростовчанин пытался перебросить в колонию Новочеркасска более 1 000 психотропных таблеток

Ростовчанин пытался перебросить в колонию Новочеркасска более 1 000 психотропных таблеток
Жителя Ростова задержали рядом с ИК № 14 Новочеркасска. 35-летний ростовчанин пытался перебросить на режимную территорию психотропные таблетки. Мужчину задержали 29 мая.
- При личном досмотре у него были обнаружены и изъяты пять свертков с таблетками психотропного и наркотического содержания, более 1 300 штук, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области.

Задержанного ростовчанина передали сотрудникам полиции.

Ростовчанин пытался перебросить в колонию Новочеркасска более 1 000 психотропных таблеток

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