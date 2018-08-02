Ростовчанин просит власти установить ограждение на мосту в парке Горького



Ростовчанин просит власти установить ограждение на мосту в парке Горького. Свою петицию Максим Синельников опубликовал на портале «Активный ростовчанин».



Так, по словам автора инициативы, ограждение на этом месте просто необходимо. Высота над нижним уровнем высокая. Если вдруг ребенок, оставшийся без внимания родителей, упадет, то погибнет. Поэтому установка ограждения и необходима.



Для рассмотрения петиции, ей необходимо собрать 500 подписей.