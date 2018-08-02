Авторизация

Регистрация


  • USD 63.45
  • EUR 73.47
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанин просит власти установить ограждение на мосту в парке Горького

Ростовчанин просит власти установить ограждение на мосту в парке Горького
Ростовчанин просит власти установить ограждение на мосту в парке Горького. Свою петицию Максим Синельников опубликовал на портале «Активный ростовчанин».

Так, по словам автора инициативы, ограждение на этом месте просто необходимо. Высота над нижним уровнем высокая. Если вдруг ребенок, оставшийся без внимания родителей, упадет, то погибнет. Поэтому установка ограждения и необходима.

Для рассмотрения петиции, ей необходимо собрать 500 подписей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.