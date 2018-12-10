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Ростовчанин просит сделать проезд бесплатным для пенсионеров

Ростовчанин просит сделать проезд бесплатным для пенсионеров
Житель Ростова просит власти сделать для пенсионеров бесплатный проезд. Такая информация появилась на городском портале в Сети.

Валентин Поляков отмечает, что в Москве уже давно люди пенсионного возраста ездят на общественном транспорте бесплатно. Донским властям стоит взять пример со столицы. Пенсионеры пользуются автобусами не реже других жителей, и это ощутимо бьёт по их маленькой пенсии. Тот, кто купил социальную карту и умеет её пополнять, платит 10 рублей за поездку, остальные — 24 рубля, несмотря на наличие удостоверения.

Активист не предлагает делать радикальные изменения и вводить бесплатный проезд для всех людей пенсионного возраста. Он пишет, что такую льготу стоит предоставить людям старше 65 лет.

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