Ростовчанин просит сделать проезд бесплатным для пенсионеров



Житель Ростова просит власти сделать для пенсионеров бесплатный проезд. Такая информация появилась на городском портале в Сети.



Валентин Поляков отмечает, что в Москве уже давно люди пенсионного возраста ездят на общественном транспорте бесплатно. Донским властям стоит взять пример со столицы. Пенсионеры пользуются автобусами не реже других жителей, и это ощутимо бьёт по их маленькой пенсии. Тот, кто купил социальную карту и умеет её пополнять, платит 10 рублей за поездку, остальные — 24 рубля, несмотря на наличие удостоверения.



Активист не предлагает делать радикальные изменения и вводить бесплатный проезд для всех людей пенсионного возраста. Он пишет, что такую льготу стоит предоставить людям старше 65 лет.