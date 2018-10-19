Ростовчанин просит поставить светофор на пересечении Ерёменко и Маршала Жукова



Житель Ростова предлагает сделать регулируемым перекрёсток на пересечении улицы Ерёменко и проспекта Маршала Жукова. Такая петиция появилась на общественном портале.



Ростовчанин отмечает, что съезд на перекрёсток со стороны дома по адресу: Ерёменко, 90/27 является технологическим и требует регулировки. Автор петиции предлагает привести в порядок съезд и установить светофор на перекрёстке. Такие изменения помогут избежать аварий, которые там довольно часто происходят.



Также автор инициативы требует организовать в этом месте ночное освещение, которого, по его словам, там нет. Водители в темноте не замечают пешеходов, из-за чего недавно на перекрестке произошло ДТП с пострадавшими.

