Авторизация

Регистрация


  • USD 65.81
  • EUR 75.32
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанин просит поставить светофор на пересечении Ерёменко и Маршала Жукова

Ростовчанин просит поставить светофор на пересечении Ерёменко и Маршала Жукова
Житель Ростова предлагает сделать регулируемым перекрёсток на пересечении улицы Ерёменко и проспекта Маршала Жукова. Такая петиция появилась на общественном портале.

Ростовчанин отмечает, что съезд на перекрёсток со стороны дома по адресу: Ерёменко, 90/27 является технологическим и требует регулировки. Автор петиции предлагает привести в порядок съезд и установить светофор на перекрёстке. Такие изменения помогут избежать аварий, которые там довольно часто происходят.

Также автор инициативы требует организовать в этом месте ночное освещение, которого, по его словам, там нет. Водители в темноте не замечают пешеходов, из-за чего недавно на перекрестке произошло ДТП с пострадавшими.
Ростовчанин просит поставить светофор на пересечении Ерёменко и Маршала Жукова

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.