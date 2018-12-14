Ростовчанин просит освободить водителей общественного транспорта от обязанности принимать оплату



Ростовчанин просит освободить водителей общественного транспорта от обязанности принимать оплату. Соответствующая петиция появилась на популярном портале.



Автор заявления Дмитрий Чупилин считает, что водителей автобусов необходимо освободить от выполнения функций кассира. Прием оплаты занимает слишком много времени и заставляет водителей нервничать. По мнению ростовчанина, есть масса способов решить данную проблему.



– Во-первых, можно сделать оплату проезда полностью безналичной. Во-вторых, поставить в автобусах турникеты. Ну и, наконец, взять на работу сотрудников, которые бы освободили водителей от этих обязанностей, – сказано в заявлении.



По мнению Дмитрия Чупилина, освободившись от дополнительных задач, водители станут выполнять свои обязанности лучше.