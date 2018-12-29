Ростовчанин просит обустроить площадку для детей на улице Полигонной



Житель донской столицы обратился к городским властям с просьбой обустроить спортивную площадку на улице Полигонной. Соответствующая петиция появилась на городском портале.



По словам Андрея Дмитриева, в районе конечной остановки маршрута № 15 проживают очень много людей, однако поблизости нет ни одной спортивной площадки для детей, хотя для этого есть большие территории в районе.



- Прошу сделать там пару полей, например, для мини-футбола, баскетбола, установить турники, брусья, шведскую стенку и так далее, - просит ростовчанин. - Учитывая подъем спорта в области, эти спортивные площадки будут пользоваться большой популярностью.



Если петиция Андрея наберёт достаточное количество голосов, ее рассмотрят городские власти.