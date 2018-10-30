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Ростовчанин проиграл деньги коллеги в онлайн-казино

Ростовчанин проиграл деньги коллеги в онлайн-казино
Житель Ростова проиграл деньги напарника в онлайн-казино, пока тот спал.

В полицию обратился мужчина, который сообщил о краже денег с банковской карты. 12 октября с его счёта было списано шесть тысяч рублей. По подозрению в краже 31 октября был задержан 20-летний коллега заявителя.
- Полицейские выяснили, что когда потерпевший находился на работе, его напарник, воспользовавшись тем, что тот уснул, взял его телефон и проиграл деньги на популярном интернет-сайте онлайн-казино, а своему знакомому ничего не сказал, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ранее он судим не был.

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