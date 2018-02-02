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Ростовчанин продал бенгальского тигренка за 400 тысяч рублей

Ростовчанин продал бенгальского тигренка за 400 тысяч рублей
Ростовчанин продал бенгальского тигренка за 400 тысяч рублей. Объявление о продаже хищника было опубликовано на популярном сайте.

Согласно данным, у животного были оформлены все необходимые документы, однако продавец в разговоре с корреспондентом затруднился рассказать, откуда у него хищник. Молодой человек отметил, что уже продал тигра, и быстро положил трубку.

Стоит отметить, что ростовчане часто выставляют на продажу больших кошек. Не так давно жители Новошахтинска продавали львят.

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