Ростовчанин продает монету XIX века за 14 миллионов рублей



Ростовчанин продает монету XIX века за 14 миллионов рублей. Соответствующее объявление он разместил на популярном портале.

Валентин Гогуля приобрел «Бородинский» полуторарублевик более 60 лет назад. Опытный коллекционер утверждает, что его монета — большая редкость.



- Она была выпущена в 1839 году, - рассказал ростовчанин. - Тираж полуторарублевика - 500 экземпляров, поэтому стоимость монеты настолько высока.



Как утверждает Валентин, только истинный нумизмат обратит внимание на монету и купит ее. Ростовчанин хочет немного заработать, поэтому и продает полуторарублевик.

