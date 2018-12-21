Ростовчанин призвал активнее наказывать расклейщиков объявлений





Житель Ростова призывает активнее бороться с расклейщиками объявлений. По мнению ростовчанина, бумажки с рекламой, которыми обклеены все столбы и стены в донской столице, создают неприглядный вид. А когда рекламу срывают ветер или другие расклейщики, по улицам летают обрывки бумаги, засоряя город.

«Они приклеивают их даже там где, казалось бы, невозможно прилепить! Город усыпан бумагой с рекламными надписями... Неужели с этим нельзя бороться? В других городах как-то же решили эту проблему! Поддержите инициативу, ведь дальше будет только ужаснее и тяжелее бороться...» - возмущается Максим Икрамов.



Свою инициативу мужчина опубликовал на сервисе «Активный ростовчанин». В качестве примера он привёл новую остановку в центре города. Практически сразу после её установки стекло оказалось оклеено бумажками с предложениями подработки, помощи в лечении наркозависимости и алкоголизма и прочей рекламой.



Автор инициативы добавляет, что расклейщики рекламы уже заходят в подъезды и лепят бумажки с объявлениями на двери квартир.

Отметим, что за расклейку объявлений полагается штраф. Для физических лиц он предусмотрен в размере от 2 000 до 2 500 руб., для должностных лиц - от 4 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей.