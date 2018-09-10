Ростовчанин придумал, как избежать дорожных заторов на улице Вятской



Ростовчанин придумал, как избежать дорожных заторов на улице Вятской. Свою инициативу Дмитрий Шибаев опубликовал 11 сентября. Горожанин разместил петицию на сайте «Активный ростовчанин».



- Каждое утро в рабочий день на улице Вятской - от переулка Сальского до улицы Орской - появляется дорожный затор, - написал Дмитрий Шибаев. - В результате водители объезжают пробку через жилые дома и создают дискомфорт местным жителям. Также на асфальте во дворах образуются выбоины и ямы.



Для решения сложившейся проблемы Дмитрий Шибаев предлагает отремонтировать дорогу на двух железнодорожных переездах, которые находятся на улице Вятской возле автозаправки, а также рядом со светофором. Как утверждает активист, подобные меры помогут увеличить пропускную способность данного участка.



Кроме того, Дмитрий думает, что необходимо увеличить время работы разрешающего сигнала светофора на улицах Орской и Вятской, а также добавить стрелку с правым поворотом на светофоре, расположенном на углу переулка Днепровского и улицы Вятской.