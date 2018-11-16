Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанин предложил запретить въезд в город грузовикам в дневное время

Ростовчанин предложил запретить въезд в город грузовикам в дневное время
Житель Ростова предложил запретить въезд грузовикам в город в дневное время. По мнению ростовчанина, такой запрет улучшит ситуацию на дорогах мегаполиса.

Свою инициативу Андрей Орловский разместил на сервисе «Активный ростовчанин».
- Во избежание огромных пробок в нашем городе предлагаю запретить въезд в город в дневное время грузового транспорта, а разрешить его передвижение по городу только в ночное время, как в больших цивилизованных городах, - предлагает автор.

Кроме того, горожанин считает необходимым сделать для большегрузов специальные парковки на трассах перед въездом в город.
- Это значительно уменьшит трафик в часы пик и существенно снизит нагрузку на дорожное полотно, - уверен Андрей Орловский.

Местные власти рассмотрят инициативу ростовчанина только в том случае, если она наберет не менее 500 голосов, при этом 350 из них должны быть «за».

В данный момент за предложение жителя Ростова проголосовали 59 человек, и против высказались восемь.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.