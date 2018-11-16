Ростовчанин предложил запретить въезд в город грузовикам в дневное время



Житель Ростова предложил запретить въезд грузовикам в город в дневное время. По мнению ростовчанина, такой запрет улучшит ситуацию на дорогах мегаполиса.



Свою инициативу Андрей Орловский разместил на сервисе «Активный ростовчанин».

- Во избежание огромных пробок в нашем городе предлагаю запретить въезд в город в дневное время грузового транспорта, а разрешить его передвижение по городу только в ночное время, как в больших цивилизованных городах, - предлагает автор.



Кроме того, горожанин считает необходимым сделать для большегрузов специальные парковки на трассах перед въездом в город.

- Это значительно уменьшит трафик в часы пик и существенно снизит нагрузку на дорожное полотно, - уверен Андрей Орловский.



Местные власти рассмотрят инициативу ростовчанина только в том случае, если она наберет не менее 500 голосов, при этом 350 из них должны быть «за».



В данный момент за предложение жителя Ростова проголосовали 59 человек, и против высказались восемь.