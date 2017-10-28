Ростовчанин предложил перенести ЧМ-2018 из донской столицы в Краснодар



Парень из Ростова считает, что вместо донской столицы ЧМ-2018 должен принять Краснодар. Горожанин возмущен отношением местных жителей к «гостевым» футбольным болельщикам. Свое мнение Сергей Новер высказал в соцсети.



По словам автора поста, в Ростове он живет с рождения. Молодой человек любит футбол и является фанатом московского «Спартака». После игры местного «Ростова» с гостями из столицы 28 октября с Сергеем и его друзьями произошел неприятный инцидент. Компания, поддержавшая любимый клуб, шла домой по центральным улицам города. По пути на приятелей в шарфах с символикой «Спартака» то и дело сыпались оскорбительные фразы со стороны ростовчан. Ситуация натолкнула парня на мысль, что иностранных болельщиков в Ростове также будут унижать.

«Было очень неприятно идти и слышать в свой адрес такие оскорбления. При этом так вели себя взрослые, с виду интеллигентные люди. Стыдно за такое поведение. Интересно, что они будут кричать, когда по городу будут ходить болельщики из Израиля или Эфиопии?» - рассуждает молодой человек.



Парень завершает гневный пост предложением перенести мундиаль из донской столицы в Краснодар. Он считает, что поведение ростовчан просто неприемлемо.