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Ростовчанин предложил перенести ЧМ-2018 из донской столицы в Краснодар

Ростовчанин предложил перенести ЧМ-2018 из донской столицы в Краснодар
Парень из Ростова считает, что вместо донской столицы ЧМ-2018 должен принять Краснодар. Горожанин возмущен отношением местных жителей к «гостевым» футбольным болельщикам. Свое мнение Сергей Новер высказал в соцсети.

По словам автора поста, в Ростове он живет с рождения. Молодой человек любит футбол и является фанатом московского «Спартака». После игры местного «Ростова» с гостями из столицы 28 октября с Сергеем и его друзьями произошел неприятный инцидент. Компания, поддержавшая любимый клуб, шла домой по центральным улицам города. По пути на приятелей в шарфах с символикой «Спартака» то и дело сыпались оскорбительные фразы со стороны ростовчан. Ситуация натолкнула парня на мысль, что иностранных болельщиков в Ростове также будут унижать.
«Было очень неприятно идти и слышать в свой адрес такие оскорбления. При этом так вели себя взрослые, с виду интеллигентные люди. Стыдно за такое поведение. Интересно, что они будут кричать, когда по городу будут ходить болельщики из Израиля или Эфиопии?» - рассуждает молодой человек.

Парень завершает гневный пост предложением перенести мундиаль из донской столицы в Краснодар. Он считает, что поведение ростовчан просто неприемлемо.

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