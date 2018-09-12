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Ростовчанин предложил организовать парковую зону на Станиславского

Ростовчанин предложил организовать парковую зону на Станиславского
Ростовчанин предложил организовать парковую зону на улице Станиславского. Местный житель уверен, что необходимо обустроить бесхозную территорию. Соответствующую инициативу Дмитрий Логинов опубликовал на сайте «Активный ростовчанин».

- Дома №№ 2, 4 и 6 на улице Станиславского снесли, - сообщает горожанин. - Сейчас бесхозная территория там в ужасном состоянии.

Дмитрий Логинов считает, что на месте снесенных зданий нужно постелить газон, подрезать деревья, а также установить лавочки и урны. По его словам, посетители арбитражного суда, расположенного рядом с заброшенной территорией, с радостью будут отдыхать в новой парковой зоне.

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