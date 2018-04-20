Ростовчанин предложил ограничить ночное движение мотоциклистов по городу



Житель донской столицы предложил ограничить ночное движение мотоциклистов. Соответствующую петицию опубликовал Антон Тарасов на городском портале.



Автор инициативы полагает, что гоняющие мотоциклисты нарушают покой жителей города.



- Предлагаю ограничить передвижение мототранспорта ежедневно в период с 23:00 до 07:00, - написал Антон. - Одним из вариантов решения проблемы может быть установка «лежачих полицейских» на перекрестках основных магистралей, используемых для ночных гонок.



По мнению автора, наличие ограничителей в виде лежачих полицейских будет препятствовать лихачам, а также избавит горожан от раздражающего шума в ночное время.