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Ростовчанин предлагает запретить чиновникам, отстранившим Россию от Олимпиады, посещать ЧМ-2018

Ростовчанин предлагает запретить чиновникам, отстранившим Россию от Олимпиады, посещать ЧМ-2018

Житель Ростова предложил запретить чиновникам, отстранившим Россию от Олимпиады в Пхенчхане, посещать матчи ЧМ-2018. В петиции на сайте Change.org Алексей Сарычев предлагает ограничить въезд членам исполкома Международного олимпийского комитета. Мужчина считает, что российская сторона вправе запретить западным чиновникам присутствовать на мундиале. Обращение ростовчанин также направил в ФСБ, Министерство спорта, МИД и президенту страны.
«Запретить въезд в Россию и посещение ЧМ по футболу в России тем чиновникам Запада, которые приняли решение об отстранении России от Олимпиады-2018», - предлагает Алексей Сарычев.

Напомним, 5 декабря члены Международного олимпийского комитета вынесли спортсменам нашей страны приговор, отстранив их от участия в предстоящей Олимпиаде в Южной Корее. Решение было принято по итогам проверок специальных комиссий, которые подтвердили «системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи». Кроме того, МОК лишил права голоса и участия российский Олимпийский комитет. Также пожизненно отстранены от посещения Олимпиад вице-премьер Виталий Мутко и бывший замминистр спорта Юрий Нагорных.

Южнокорейская Олимпиада в новом году пройдет с 9 по 25 февраля в городе Пхенхчан. Миллионы болельщиков по всему миру присоединятся к просмотру самого ожидаемого спортивного соревнования мира.

В предстоящей Олимпиаде-2018 впервые будут разыграны медали в шести новых дисциплинах. В их число войдет массовый старт в конькобежном спорте для мужчин и женщин, «биг-айр» - также для обоих полов, командные соревнования в горных лыжах и дабл-микст в керлинге.

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