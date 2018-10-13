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Ростовчанин предлагает сделать разворот на Королева, чтобы освободить Вавилова

Ростовчанин предлагает сделать разворот на Королева, чтобы освободить Вавилова
Житель Ростова предлагает организовать разворот на проспекте Королева, чтобы освободить движение в сторону улицы Вавилова. Свою инициативу Станислав Филиппов разместил 16 октября на городском сервисе.

Автор предложения считает, что разворот решит сразу несколько проблем в автомобильном движении Северного микрорайона. Так получится ликвидировать пробку на кольце Вавилова/Королева и затор в сторону микрорайона Суворовского. Таким образом тем, кому нужно просто развернуться и поехать вниз, не придется доезжать до кольца.

Ростовчанин предлагает сделать разворот перед светофором, чтобы он остановил движущийся поток с Вавилова.
- Этих 20-25 секунд хватит, чтобы совершить маневр разворота, - считает автор инициативы.

По мнению Станислава Филиппова, для изменения схемы движения не потребуется особых затрат. Достаточно убрать разделительный блок, повесить знак разворота и сделать пунктирную разметку.

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