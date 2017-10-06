Ростовчанин предлагает разметить перекрестки города диагональными «зебрами»



Ростовчанин предлагает разметить перекрестки города диагональными «зебрами». Свою инициативу житель донской столицы разместил на городском портале. Мужчина отмечает, что сейчас передвигаться по пешеходным переходам в донской столице крайне некомфортно.



«Думаю многие уже заметили, что в нашем городе на некоторых перекрёстках перенастроили светофоры таким образом, что пешеходам нужно ждать почти минуту, чтобы перейти дорогу.



Видно, что люди просто не привыкли и думают, что светофоры неисправны. Молодёжь, конечно, не собирается так долго ждать и прётся на красный под логичные сигналы водителей. А для стариков, успеть за 15 секунд перейти две проезжие части - реально проблема. Одну успевают, а вторую нужно опять стоять и ждать минуту. Ну, в общем, никто не ждёт, а просто прутся напролом.

На таких перекрёстках нужно нанести диагональную зебру, чтобы после минутного ожидания пешеходы могли перейти по диагонали», - предлагает ростовчанин.



Роман считает, что изменение поможет ростовчанам быстрее переходить дорогу. Автор инициативы отмечает, что такая практика часто применяется за рубежом.