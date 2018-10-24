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Ростовчанин предлагает оборудовать подсветкой номера маршрутов на общественном транспорте

Ростовчанин предлагает оборудовать подсветкой номера маршрутов на общественном транспорте
Ростовчанин предлагает оборудовать подсветкой номера маршрутов на общественном транспорте. По мнению активиста, благодаря его инициативе пассажиры будут лучше замечать необходимые им автобусы и маршрутки в темное время суток. Соответствующую петицию Андрей Васин опубликовал на сайте «Активный ростовчанин».

- В темное время суток увидеть номер маршрута на транспорте очень тяжело, так как в Ростове-на-Дону не на всех остановочных комплексах есть нормальное освещение, - написал в петиции горожанин. - Пассажирам необходимо выходить на дорогу, чтобы разглядеть номер маршрута. Некоторые водители общественного транспорта проезжают мимо остановок, если не видят, что кто-то хочет воспользоваться их услугами.

Автобусы № 3 и № 22 оборудованы световыми табло с номерами маршрутов. Ростовчанин считает, что замечать общественный транспорт с таким оборудованием очень легко. Андрей Васин предлагает обязать все транспортные компании донской столицы оборудовать номера автобусов и маршруток подсветкой.

Петицию подписали уже 56 человек. Для того, чтобы инициативу рассмотрели нужно 500 голосов «за».

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