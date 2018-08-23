Ростовчанин поймал руками 13-килограммового амура



Ростовчанин Давид Чагиашвили руками выловил 13-килограммового амура. Крупный улов попался ему ночью 25 августа в одной из рек в Азовском районе.



По словам мужчины, вместе с двумя друзьями они загнали рыбу на мелководье, а уже там Давид достал амура.



- Одну из них, 20-килограммового амура, мы упустили, а вот 13-килограммового удалось поймать. Помимо крупного улова, я поймал еще несколько сазанов примерно по 2 килограмма, - рассказал Давид.



Пойманный амур - не самый крупный трофей мужчины. Рыбачит он с самого детства, поэтому с трудом может вспомнить, какой улов был самым крупным.



- В 2003-м году я выловил 12-килограммового осетра. Большего я не встречал, - вспоминает рыбак.



На счету Давида - несколько сотен больших и маленьких пойманных рыб. Ловит чаще всего руками, а свою добычу часто делит с друзьями.