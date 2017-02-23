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Ростовчанин попался с крупной партией героина в Советском районе

Ростовчанин попался с крупной партией героина в Советском районе

38-летний мужчина попался с крупной партией героина в Советском районе Ростова. 22 февраля мужчину задержали на улице Каширской. В карманах его куртки нашли наркотики.
- У ростовчанина изъяли шесть грамм героина, что считается крупным размером для этого вещества,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Задержанному грозит лишение свободы сроком от 3 до 10 лет и штраф в размере 500 тыс. руб.

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