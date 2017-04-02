Ростовчанин, получивший три огнестрельных ранения, защищая семью, стал фигурантом уголовного дела





О случае, который произошёл с ростовчанином Игорем Гуловым, обычно говорят: «Никогда бы не подумал, что такое может произойти со мной». Такой сюжет характерен скорее для фильма, однако в жизни Игоря всё произошло в реальности.



Вечером 4 ноября Игорь Гулов вместе с супругой пошёл провожать домой невестку с полуторагодовалой внучкой. 23-летняя Анастасия с дочкой часто гостят у дедушки с бабушкой, когда сын Игоря, Александр, уезжает в командировки.



Обычная прогулка по хорошо знакомому маршруту обернулась для Игоря и его семьи настоящим кошмаром. Мужчина катил коляску с ребёнком. Супруга с невесткой шли рядом. На перекрестке улиц 1-й Круговой и Батуринской они собрались переходить дорогу. Заметив, что к перекрёстку приближается «Рендж Ровер», они остановились. Но иномарка, остановилась перед знаком «Стоп». Тогда пешеходы стали переходить дорогу. Уже на противоположной стороне улицы Игорь заметил, что из джипа вышел мужчина и направился в их сторону быстрым шагом.

- Потом я услышал, как кто-то сказал: «Подойдите сюда!». Мы не подумали, что это в наш адрес, - рассказал «МК на Дону» Игорь Гулов. - Через несколько секунд окрик повторился уже почти рядом. Я остановился, повернулся и увидел того самого водителя иномарки, который шел на меня с пистолетом в руке.







Через мгновение Игорь получил удар в лицо, сопровождавшийся криком: «Всех положу!». Раздался выстрел. Сильная боль прожгла плечо насквозь. Болевой шок не помешал ему наброситься на стрелявшего, ведь рядом стояла его семья, нужно было её защищать. Мужчины сцепились в драке. Водитель иномарки был выше и моложе Игоря. Но офицеру запаса, военному летчику отступать было некуда. Когда они упали на асфальт, раздались еще три выстрела, два из которых попали в Игоря в упор. Одна пуля застряла между ребер в районе груди, вторая попала в живот. Истекая кровью, ростовчанину удалось повалить стрелка на спину. Игорь удерживал его из последних сил, а тот не прекращал кричать: «Всех положу!».

– В серьезности его намерений сомневаться не приходилось. Он уже выстрелил четыре раза и трижды попал в меня. Я держал его руку, в который был пистолет. Он вырывался, ударяя по моей руке. У меня сломался палец, но я не мог отпустить его, и держал, пока не подоспела полиция, - вспоминает Игорь.



На место приехало сразу несколько нарядов. Вооружённого мужчину немедленно задержали, оружие изъяли. В патрульном «УАЗе» он бил по двери, прыгал из стороны в сторону так, что в какой-то момент показалось, что машина перевернется. И всё время продолжал кричать: «Всех положу!».







Пока ждали «скорую», Игорь сам оказал себе первую помощь. Выдавил из живота и груди две пули от травматического пистолета. Раненого мужчину отвезли ЦГБ, где его прооперировали, наложили семь швов на раны и гипс на сломанный палец. Сразу после операции он поспешил домой, где в сильнейшем шоке его ждала семья.



От огнестрельных ранений Игорь отходил несколько недель. К счастью, его супруга медсестра по профессии, и она все это время обрабатывала раны, делала перевязки. Самыми тяжёлыми оказались рана живота и перелом пальца. Выстрел в живот был сделан в упор, поэтому тяжелые увечья ему нанесла не столько пуля, сколько раскаленные горячие пороховые газы. Внутренние ткани оказались разорванными, они очень долго заживали. А кость фаланги сломалась как ветка дерева - с множеством осколков. И даже сейчас, когда она срослась, палец не разгибается до конца. Таким он останется на всю жизнь.



Как вскоре стало понятно, раны – не единственное последствие этой ситуации. Всё обстояло гораздо хуже. Нападавшим оказался некто Владимир К. официально числящийся безработным. С места происшествия его доставили в Отдел полиции № 2 Железнодорожного района. Стоит отметить, что свидетелями случившегося были несколько человек. Важность этой детали станет понятна позже.



Уже на следующий день от посетившего его участкового Игорь узнал, что водителя «Рендж Ровера» почти сразу отпустили. Как нехотя признался полицейский «Большие люди за него просят». Кстати, оказалось, что разрешение на оружие, из которого он стрелял, было просрочено на два года.



Но странности в этом деле продолжились, а спустя некоторое время всё и вовсе оказалось перевёрнуто с ног на голову. Когда Игорь поехал на судебно-медицинскую экспертизу, сопровождавший его полицейский зашёл в кабинет первым и только через время пригласил войти пострадавшего. Судмедэксперт даже не стал тщательно осматривать раны, только взглянув на повязки, сделал вывод: «это легкая степень тяжести, а сломанный палец – средняя степень тяжести».

- Меня удивило, что дело мое ведется как-то вяло, нехотя, - продолжает Гулов. – Но спустя несколько недель всё стало понятно. Выяснилось, что стрелявший сам написал заявление в полицию на меня. И вскоре в отношении меня возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Вот так, легким движением руки я превратился из пострадавшего в обвиняемого. Выходит, что я шел с супругой, невесткой и внучкой по улице, увидел остановившийся джип «Рендж Ровер», подлетел к нему, вытащил из машины водителя и стал жестоко избивать его. Причем, меня не остановили ни оружие в руках у этого человека, ни выстрелы, ни три пулевых ранения.



Стоит отметить, что «пострадавший» водитель не стал освидетельствовать свои «травмы» в то же день. Он лег в стационар одной из частных клиник, где ему и «поставили диагноз». По словам адвоката Игоря Сергея Кравченко, уже пять месяцев они не могут добиться очной ставки. При этом в отношении стрелявшего даже не избрали меру пресечения. Вполне вероятно, что его уже и в городе нет.



Юрист отмечает, что во время допросов свидетелей на них оказывается давление с целью изменить показания в пользу стрелявшего.

- Никогда не думал, что могу оказаться в такой ситуации, - говорит ростовчанин. – Что, получив пулевые ранения от агрессивного, не контролирующего себя человека, стану обвиняемым по уголовному делу. Но я буду добиваться справедливости во что бы то ни стало. Если кто-то считает, что это уголовное дело испугает меня, то он ошибается.



Игорь Гулов вместе со своим адвокатом продолжают отстаивать правду. Даже после всего случившегося, он не верит, что в нашем мире все решают связи, давление и большие деньги.







В ГУ МВД по Ростовской области прокомментировали, что по уголовным делам, возбуждённым по заявлениям граждан, проводятся следственные мероприятия.

- По результатам проведенных следственных действий будут приняты законные процессуальные решения, - отметили в донском главке.