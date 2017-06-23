Ростовчанин, оказавший сопротивление сотрудникам ГИБДД, привлечён к ответственности





Пьяный ростовчанин, оказавший сопротивление сотрудникам ГИБДД, привлечён к ответственности.

- Полицейские составили в отношении него административный протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», - рассказали в ГУ МВД Ростовской области.



Полицейские попытались отстранить мужчину от управления автомобилем, однако он отказался выходить из машины. Тогда сотрудники ГИБДД вызвали второй экипаж, задержали мужчину и доставили его в отдел полиции.

- В отношении него также составлен административный материал по статье «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции», - добавили в Донском главке.



Напомним, инцидент произошёл около 20 часов в Пролетарском районе Ростова. Полицейские остановили «Рено Логан», которым управлял пьяный ростовчанин. Мужчина отказался выходить из машины. По словам очевидцев, он обругал и даже ударил одного из сотрудников ГИБДД.