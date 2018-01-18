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Ростовчанин обратился к властям с просьбой облагородить территорию парковой зоны возле ТЦ «Рио»

Ростовчанин обратился к властям с просьбой облагородить территорию парковой зоны возле ТЦ «Рио»
Ростовчанин обратился к властям с просьбой облагородить территорию парковой зоны возле ТЦ «Рио». Соответствующую петицию Сергей Касаткин разместил на городском портале.

По мнению автора петиции, у жителей нескольких районов нет доступной парковой зоны, в которой можно было бы погулять и поиграть с детьми.

- Площадь этой зоны почти равна площади центрального парка культуры и отдыха имени М.Горького, - поделился Сергей. – Если облагородить территорию возле «Рио», сделать парк с аттракционами, заброшенный пустырь за торговым центром обязательно станет популярным.

Ростовчанин также отметил, что все крупные транспортные магистрали от этой зоны удалены, поэтому в ней будет тихо и спокойно, что и необходимо для отдыха. Кроме этого, автор петиции предложил сделать пешеходный тоннельный проход на проспекте Нагибина и благоустроить парк Мелиораторов.

Пока инициатива Сергея набрала всего 10 голосов. Чтобы городские власти рассмотрели ее, необходимо набрать не менее 500 подписей.

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