Ростовчанин Баста завершил год лирической песней на английском



Уроженец Ростова известный рэпер Баста в канун Нового года записал новую песню на английском языке. Релиз композиции вышел 27 декабря.



Творческий год Василий Вакуленко завершил лирической балладой. Она получила название Stay («Останься»). В клипе на новую песню ростовчанин предстал в образе уличного музыканта. Он поёт: «Я очень устал, я хочу просто остаться. Дай мне одну минуту и останься. Ох уж эти мои ошибки», а в это время на улице падает снег.

- Эта песня стала продолжением творческих поисков и экспериментов на английском языке, - рассказал Баста. - Первым таким синглом, который вышел два года назад, стал трек «Бонни и Клайд» по мотивам легендарной истории любви.



Исполнитель добавил, что писать и искать рифмы не на родном языке - для него очень необычный опыт. Он также поблагодарил творческую команду, вместе с которой написал песню.

- Получилась баллада, лирический и особенный для меня трек, которым мы решили завершить этот год, - добавил Василий.