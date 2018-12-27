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Ростовчанин Баста завершил год лирической песней на английском

Ростовчанин Баста завершил год лирической песней на английском
Уроженец Ростова известный рэпер Баста в канун Нового года записал новую песню на английском языке. Релиз композиции вышел 27 декабря.

Творческий год Василий Вакуленко завершил лирической балладой. Она получила название Stay («Останься»). В клипе на новую песню ростовчанин предстал в образе уличного музыканта. Он поёт: «Я очень устал, я хочу просто остаться. Дай мне одну минуту и останься. Ох уж эти мои ошибки», а в это время на улице падает снег.
- Эта песня стала продолжением творческих поисков и экспериментов на английском языке, - рассказал Баста. - Первым таким синглом, который вышел два года назад, стал трек «Бонни и Клайд» по мотивам легендарной истории любви.

Исполнитель добавил, что писать и искать рифмы не на родном языке - для него очень необычный опыт. Он также поблагодарил творческую команду, вместе с которой написал песню.
- Получилась баллада, лирический и особенный для меня трек, которым мы решили завершить этот год, - добавил Василий.

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