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Ростовчанин Баста стал членом попечительского совета регбийного ЦСКА

Ростовчанин Баста стал членом попечительского совета регбийного ЦСКА
Ростовчанин Баста стал членом попечительского совета регбийного ЦСКА. О расширении состава органа самоуправления сообщили на презентации армейского клуба 17 января.

Кроме ростовского рэпера, в попечительский совет ЦСКА вошли атлеты: пятиборец Эдуард Зеновка, регбист Сергей Молчанов, лыжник Александр Легков, а также режиссер Илья Куликов, бизнесмены и чиновники.

Напомним, Василий Вакуленко с детства поддерживает армейский клуб. Рэпер нередко посещает фанатский сектор футбольного ЦСКА. Кроме того, в октябре 2018-го вышел совместный клип Басты с регбистами на композицию «Мама, мы - ЦСКА!».

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