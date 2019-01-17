Ростовчанин Баста стал членом попечительского совета регбийного ЦСКА



Ростовчанин Баста стал членом попечительского совета регбийного ЦСКА. О расширении состава органа самоуправления сообщили на презентации армейского клуба 17 января.



Кроме ростовского рэпера, в попечительский совет ЦСКА вошли атлеты: пятиборец Эдуард Зеновка, регбист Сергей Молчанов, лыжник Александр Легков, а также режиссер Илья Куликов, бизнесмены и чиновники.



Напомним, Василий Вакуленко с детства поддерживает армейский клуб. Рэпер нередко посещает фанатский сектор футбольного ЦСКА. Кроме того, в октябре 2018-го вышел совместный клип Басты с регбистами на композицию «Мама, мы - ЦСКА!».