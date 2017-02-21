Баста прокомментировал возможный судебный процесс из-за «украденного» видео о Ростове





Ростовский видеограф Дмитрий Зотов собрался подавать в суд на Басту. По мнению Зотова, известный рэпер Василий Вакуленко незаконно использовал в своих целях его видео с панорамами донской столицы.

- С одной стороны, это- признание, с другой стороны такое использование ролика незаконно. Вот и думаем, что с ним делать... подать в суд, или просто заблокировать эту запись, или просто пообщаться, - написал Дмитрий на своей страничке в соцсетях.



Видеоклип, ставший объектом скандала, Баста опубликовал в своем Инстаграме 20 февраля. На панорамы города, которые, как оказалось, были сняты видеографом Дмитрием Зотовым, Василий наложил свой трек «Тихий Дон».

- Суды от сумасшедших — то, чем я живу последнее время, - рассказал Баста порталу DonDay.ru - Считаю, что только сумасшедший может негодовать по поводу того, что на его ролик была наложена песня, которую я посвятил родному городу.



Василий Вакуленко утверждает, что видео, в котором не было никакого указания на автора, ему прислали по WhatsApp.

- Искать автора, который не обозначен в самом видео — это за гранью фантастики, - добавил донской музыкант. - Молодому человеку нужно подавать в суд на весь Интернет, потому что это файл находится в свободном доступе.



Стоит отметить, Баста и его представители усомнились в том, что видеоряд действительно принадлежит Зотову и является эксклюзивом.

- Там нет ничего уникального, снято все с помощью геликоптера, виды города стандартные — и это он называет «моим личным видео»? - недоумевает Вакуленко. - Складывается ощущение, что человек сильно зациклен на личной персоне. Если он хочет обратиться в суд, пусть докажет сначала, что это его видео.



В свою очередь ростовский видеограф утверждает, что уже связался с представителями Басты, и мирным путем конфликт решить не удалось.

- Организатор концертов Василия Вакуленко Николай Дуксин в телефоном разговоре не захотел мирно решить вопрос и предложил общаться в судебном порядке, в связи с тем, что не уверен, что это видео наше... Подождем денечек, если ничего не изменится, то начнем кино, - грозится Зотов в социальных сетях.



Земляки Басты и его поклонники со всей России были возмущены такой реакцией видеографа.

- Замечательная песня про наш Тихий Дон, - написала жительница Ростовской области Наталья Власенко. - Настолько тонка и мелодична, что я без вашего, Дмитрий, ролика увидела всю красоту нашего Донского края.



Менее чем за сутки видео в Инстаграме Басты посмотрели более 168 тыс. человек. Ролик же Зотова, который видеограф выложил 2 февраля на «Ютубе», посмотрели всего около 8, 5 тысяч человек.