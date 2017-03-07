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Ростовчанин Баста презентовал клип о трагической любви «Мастер и Маргарита»: видео 

Ростовчанин Баста презентовал клип о трагической любви «Мастер и Маргарита»: видео 

Ростовчанин Баста презентовал клип о трагической любви «Мастер и Маргарита». Видео появилось в сети 8 марта в час ночи и чуть более чем за сутки набрало более двух миллионов просмотров. 

Василий Вакуленко записал песню вместе с певицей Юной. «Мастер и Маргарита» станет саундтреком к художественном фильму  Олега Червоняка и Дмитрия Стрижевского «Я и Уда: Искупление». 

По сюжету фильма у молодого ваятеля умирает жена и он пытается воскресить ее, создав скульптуру, похожую на нее как две капли воды. Боль молодого скульптора и трагичность его судьбы отраженны в красивом и грустном клипе. 

Видео уже появилось на нескольких каналах Ютуба и в социальных сетях. Кроме двух миллионов человек, посмотревших клип в официальной группе Басты, сотни тысяч посмотрели его в других источниках. 

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