Ростовчанин Баста презентовал клип о трагической любви «Мастер и Маргарита»: видео





Ростовчанин Баста презентовал клип о трагической любви «Мастер и Маргарита». Видео появилось в сети 8 марта в час ночи и чуть более чем за сутки набрало более двух миллионов просмотров.



Василий Вакуленко записал песню вместе с певицей Юной. «Мастер и Маргарита» станет саундтреком к художественном фильму Олега Червоняка и Дмитрия Стрижевского «Я и Уда: Искупление».



По сюжету фильма у молодого ваятеля умирает жена и он пытается воскресить ее, создав скульптуру, похожую на нее как две капли воды. Боль молодого скульптора и трагичность его судьбы отраженны в красивом и грустном клипе.



Видео уже появилось на нескольких каналах Ютуба и в социальных сетях. Кроме двух миллионов человек, посмотревших клип в официальной группе Басты, сотни тысяч посмотрели его в других источниках.



