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Ростовчанин Баста посвятил победу в музыкальной премии родному городу

Ростовчанин Баста посвятил победу в музыкальной премии родному городу
Ростовчанин Баста посвятил победу в музыкальной премии родному городу. Рэпер стал «Хип-хоп проектом года». Со сцены Василий Вакуленко поблагодарил организаторов и не оставил без внимания донскую столицу.

«Я посвящаю эту награду своему любимому городу, лучшему города на земле – Ростову-на-Дону», - сказал музыкант.

Меж тем, это не первая в 2017 году награда исполнителя. 14 сентября Баста стал «Музыкантом года» на версии популярного журнала GQ.

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