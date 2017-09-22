Ростовчанин Баста посвятил победу в музыкальной премии родному городу



Ростовчанин Баста посвятил победу в музыкальной премии родному городу. Рэпер стал «Хип-хоп проектом года». Со сцены Василий Вакуленко поблагодарил организаторов и не оставил без внимания донскую столицу.



«Я посвящаю эту награду своему любимому городу, лучшему города на земле – Ростову-на-Дону», - сказал музыкант.



Меж тем, это не первая в 2017 году награда исполнителя. 14 сентября Баста стал «Музыкантом года» на версии популярного журнала GQ.

