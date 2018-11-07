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Ростовчанин Баста получил награду «Главный герой. Музыка»

Ростовчанин Баста получил награду «Главный герой. Музыка»
Уроженец Ростова, известный рэп-исполнитель Баста, получил престижную награду журнала ОК. Василий Вакуленко стал победителем в номинации «Главный герой. Музыка».

На это звание также претендовали Сергей Лазарев, Светлана Лобода, Ани Лорак, Вера Брежнева и Полина Гагарина. Но читатели журнала проголосовали за Басту. 8 ноября ростовчанин поблагодарил в «Инстаграме» своих поклонников за доверие.

Добавим, что премия вручалась лучшим из лучших представителей шоу-бизнеса, кино, театра и блогосферы. Победителя в каждой номинации определяли с помощью голосования читателей.

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