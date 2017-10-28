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Ростовчанин Баста обжалует решение суда по делу с Децлом

Ростовчанин Баста обжалует решение суда по делу с Децлом
Ростовчанин Баста обжалует решение суда по делу с Децлом. Возражения Василия Вакуленко начали рассматривать 31 октября в 10:00.
Прошлое заседание состоялось в Октябрьском суде донской столицы 15 августа. Тогда Кирилл Толмацкий требовал взыскать с ростовского рэпера 4 миллиона рублей морального ущерба за оскорбления в соцсетях. Суд принял сторону истца и обязал Вакуленко выплатить Децлу 350 тысяч рублей. Однако такое решение не устроило Басту, и артист подал апелляцию.

Знаменитости начали выяснять отношения в 2016 году. Конфликт разгорелся после того, как Толмацкий пожаловался полицейским на ночной клуб Вакуленко. В ответ артист из Ростова опубликовал несколько записей в «Твиттере», в которых назвал оппонента «лохматое чмо». Тогда по решению суда Басте нужно было выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

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