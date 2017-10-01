Ростовчане жалуются на проблемы с оплатой проезда с помощью валидаторов



В первые же дни введения нового принципа оплаты проезда в городском транспорте Ростова у пассажиров возникли проблемы. В частности, ростовчане пожаловались на неработающие валидаторы.



Один из случаев произошел 2 октября около 20 часов в автобусе № 54. Житель Ростова Максим Буйновский, войдя в транспорт, обнаружил, что терминал безналичной оплаты не работает.

- Водитель автобуса ответил, что все терминалы отключают в 19.00, - рассказал Максим. – При этом сделал акцент на том, что отключение проводится централизовано во всех автобусах города, и предложил оплатить проезд наличными.



Молодой человек решил разобраться в проблеме и позвонил в диспетчерскую службу. Девушка-диспетчер ответила, что пассажир может не оплачивать проезд по причине неработающего валидатора, и пообещала разобраться с водителем.



Как рассказали в АТП «Янтарь-1», по постановлению администрации города пассажир имеет право не оплачивать проезд, если терминал по какой-либо причине не работает. С недобросовестным водителем проведут беседу. Его могут лишить премии или выписать штраф.



Стоит отметить, что поломка валидаторов – достаточно частое явление. Из 200 автобусов, которые обслуживает «Янтарь-1», ежедневно проблемы возникают в 10-15. В связи с этим одни водители ждут починки на линии, другие отправляются в гараж и простаивают целый день, а третьи продолжают работать за наличные. Последние ввиду нововведений рискуют не только получить выговор, но и лишиться работы.