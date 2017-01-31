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Ростовчане жалуются на холод в салонах общественного транспорта

Ростовчане жалуются на холод в салонах общественного транспорта

Ростовчане жалуются на холод в салонах общественного транспорта. Стоит отметить, что во многих маршрутках и автобусах не включают обогрев. Жителям города приходится ехать на работу или в школу, часами стоять в пробках в промерзшем и необогреваемом транспорте.

На городском портале «Благоустройство» 30 января появилось обращение к властям с просьбой решить эту проблему.
- Сегодня утром ехала на 67 и 79 маршрутке на работу и чуть не плакала. На улице -17, маршрутки все во льду и не отапливаются, ехать мне по времени примерно около двух часов,- написала женщина в своем обращении.- Ноги замерзли так, что сначала было очень больно, а потом я просто их не чувствовала. Нельзя ли как-то решить этот вопрос, потому что таких маршруток и автобусов, которые не отапливаются, очень много в городе.

Ростовчанку поддерживают и другие горожане, которые пользуются услугами общественного транспорта.
- Во вторник утром ехала на работу из Советского района в Центр на автобусе,- рассказала редакции другая жительница города.- В салоне — мороз, сидения и поручни очень холодные, невозможно ни сидеть, ни держаться.

В прошлом году ростовчане тоже жаловались на неотапливаемые салоны маршруток и автобусов. К сожалению, в этом году ничего не изменилось - людей по-прежнему не спасает теплая одежда от переохлаждения в общественном транспорте.

Возможно, если бы наши чиновники ездили на работу или отвозили ребенка в школу и садик на обычном автобусе вместо автомобиля, эта проблема решилась бы быстрее.

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