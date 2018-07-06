Ростовчане жалуются на дурно пахнущую зеленую воду из крана



В домах Ростова-на-Дону из кранов потекла дурно пахнущая жидкость зеленого цвета. Более трех недель жителям домов по улицам Ленина, Погодина и Беляева приходится пользоваться некачественной водой с едким запахом водорослей.



По словам пострадавших ростовчан, эта водопроводная жидкость совершенно непригодна для использования. Даже одежду после стирки из-за запаха приходится дополнительно обрабатывать. Мыть посуду и принимать душ и вовсе невозможно.



В ростовском водоканале рассказали, что ухудшение состояния воды произошло из-за цветения водорослей. Процесс настолько масштабен, что с ним не справляются очистные сооружения.



– Мы максимально работаем с этой проблемой, не всегда удается справиться с полной очисткой. Что касается запаха, то это не должно быть связано с водорослями. Мы договорились с Михаилом, в ближайшие дни к нему домой приедут взять пробу воды.