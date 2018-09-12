Ростовчане «зажгли» на концерте Светланы Лободы



Ростовчане «зажгли» на концерте Светланы Лободы. Выступление бывшей солистки «ВИА Гры» прошло 13 сентября в одном из культурно-спортивных комплексов донской столицы.



Певица исполнила свои известные хиты SuperSTAR, «Твои глаза», «Случайная», «Парень», «Лети» и другие не менее успешные композиции. Зрители с восторгом наблюдали за происходящим на сцене. Они подпевали Светлане Лободе во время каждой ее песни.



- Потрясающий концерт, - отметила одна из поклонниц певицы на своей странице «Инстаграме». – Я получила невероятные эмоции от песен Светланы.