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Ростовчане «зажгли» на концерте Светланы Лободы

Ростовчане «зажгли» на концерте Светланы Лободы
Ростовчане «зажгли» на концерте Светланы Лободы. Выступление бывшей солистки «ВИА Гры» прошло 13 сентября в одном из культурно-спортивных комплексов донской столицы.

Певица исполнила свои известные хиты SuperSTAR, «Твои глаза», «Случайная», «Парень», «Лети» и другие не менее успешные композиции. Зрители с восторгом наблюдали за происходящим на сцене. Они подпевали Светлане Лободе во время каждой ее песни.

- Потрясающий концерт, - отметила одна из поклонниц певицы на своей странице «Инстаграме». – Я получила невероятные эмоции от песен Светланы.

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