Авторизация

Регистрация


  • USD 66.38
  • EUR 75.23
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчане занялись любовью на лавочке у всех на виду

Ростовчане занялись любовью на лавочке у всех на виду
В Ростове мужчина и женщина занялись любовью на виду у десятков людей. Такую сцену на аллее на проспекте Стачки увидели жители Западного района.

По словам очевидцев, мужчина и женщина расположились на лавочке, после чего отдались страсти. Вокруг пары находилось много свидетелей, но влюбленные не обращали на это внимания. Более того, многие прохожие возмущались, но их замечания не возымели успеха. Тогда мужчину и женщину засняли на камеру и выложили видео в соцсети.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.