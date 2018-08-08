Ростовчане занялись любовью на лавочке у всех на виду



В Ростове мужчина и женщина занялись любовью на виду у десятков людей. Такую сцену на аллее на проспекте Стачки увидели жители Западного района.



По словам очевидцев, мужчина и женщина расположились на лавочке, после чего отдались страсти. Вокруг пары находилось много свидетелей, но влюбленные не обращали на это внимания. Более того, многие прохожие возмущались, но их замечания не возымели успеха. Тогда мужчину и женщину засняли на камеру и выложили видео в соцсети.