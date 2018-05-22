Ростовчане выстроились в огромную очередь, чтобы увидеть кубок FIFA





У ростовчан было всего два дня, чтобы увидеть кубок чемпионов, и они спешили воспользоваться этой возможностью.



Трофей прибыл в Ростов 24 мая, весь этот день и следующий жители донской столицы выстраивались в очередь перед палаткой, чтобы сфотографироваться с кубком. Чтобы ускорить процесс, зону вокруг кубка разделили на четыре сектора. Таким образом, сфотографироваться с золотом чемпионов одновременно могут четыре человека, не мешая друг другу. При этом снимать на свою технику нельзя. Фотографии автоматически делает аппаратура организаторов, а на выходе каждый получает снимок и ссылку на адрес, где можно его скачать в электронном виде.







Добавим, что тур кубка начался в России 9 сентября 2017 года в Москве на стадионе «Лужники» – главной арене чемпионата мира по футболу 2018 года. Он станет самым продолжительным путешествием главного футбольного трофея по стране - хозяйке первенства. За 123 дня кубок преодолеет 26 000 километров, посетив 24 российских города от Владивостока до Калининграда. В 2017 году он посетил 15 из них, а в мае 2018 года продолжил путешествие. Тур завершится в Москве перед стартом чемпионата - 14 июня.







Впервые главный футбольный трофей отправился в путешествие перед чемпионатом мира в 2006 году в Германии. В этот раз он посетит более 50 стран, но больше всего остановок сделает, конечно же, в России.



