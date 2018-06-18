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Ростовчане вынуждены простаивать в огромных очередях в банке ради «футбольных» сторублевок

Ростовчане вынуждены простаивать в огромных очередях в банке ради «футбольных» сторублевок
Ростовчане вынуждены простаивать в огромных очередях в банке ради «футбольных» сторублевок. Посетители банка «Центр-Инвест» несколько часов стоят в ожидании заветной купюры.

В честь чемпионата мира по футболу, проходящего в России, Центробанк выпустил памятные сторублевые купюры. За них среди жителей Ростова началась самая настоящая борьба. Специально для этого банк «Центр-Инвест» устроил акцию. В день матча на «Ростов Арене» в банке можно получить одну сторублевую купюру и две двадцатипятирублевые монеты. Конечно, ради этих денег в банке собралась огромная очередь.

- Я пришел в банк около 10 часов утра и оказался 1 180-м, - рассказал Владимир Ф. - Девушка в очереди рассказала, что, придя к девяти часам, она оказалась только 380-й.

При этом на 2 тысячи человек работают только две кассы. При этом каждая их них может обслужить всего по 100 человек в час.

Отметим, что такая ситуация происходит только в «Центр-Инвесте». Остальные банки производят обмен намного быстрее.

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