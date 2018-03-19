Авторизация

Регистрация


  • USD 57.70
  • EUR 71.23
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчане выбрали парки для благоустройства

Ростовчане выбрали парки для благоустройства
Ростовчане выбрали парки для благоустройства. 18 марта ростовчане отдали свои голоса за территории, которые, по их мнению, нуждаются в облагораживании.

Так, из 430 тысяч ростовчан 136 тысяч человек отдали свои голоса за парк Собино в Железнодорожном районе. 131 тысяча человек решили, что благоустроить необходимо сквер Северный в Ворошиловском районе. И, наконец, 126 тысяч человек решили, что реконструкция требуется парку Осеннему в Первомайском.

В голосовании необходимо было выбрать из 11 парковых зон.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.