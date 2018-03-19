Ростовчане выбрали парки для благоустройства



Ростовчане выбрали парки для благоустройства. 18 марта ростовчане отдали свои голоса за территории, которые, по их мнению, нуждаются в облагораживании.



Так, из 430 тысяч ростовчан 136 тысяч человек отдали свои голоса за парк Собино в Железнодорожном районе. 131 тысяча человек решили, что благоустроить необходимо сквер Северный в Ворошиловском районе. И, наконец, 126 тысяч человек решили, что реконструкция требуется парку Осеннему в Первомайском.



В голосовании необходимо было выбрать из 11 парковых зон.