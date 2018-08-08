Ростовчане в 2019 году смогут добраться до Крыма на поезде



Ростовчане в 2019 году смогут добраться до Крыма на поезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» Александра Гладилина.



По словам Гладилина, в Крым после завершения строительства железнодорожного моста через Керченский пролив пойдут пассажирские поезда из 11 городов России, в том числе и из Ростова.



Добраться до полуострова смогут и жители Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Казани, Архангельска и Новороссийска.



Сейчас разрабатывается инфраструктура железной дороги Крыма к приему поездов.