Ростовчане требуют ввести штрафы за нарушение работы общественного транспорта



Жители Ростова просят ввести систему штрафов для транспортных компаний. Такое предложение появилось на общественном портале.

Автором инициативы стал Мечислав Матукевич.



- Если на маршруте должно ходить 20 автобусов, а ходит только пять, то компания должна понести ответственность, - пишет мужчина.



Также ростовчанин предлагает штрафовать перевозчиков за несоблюдение интервала между остановками. За этим можно следить с помощью GPS.



Из-за транспортной «революции» в городе страдают практически все жители. Автобусы стали ходить реже, приходить набитыми до отказа. После изменения многих маршрутов людям стало неудобно добираться на работу.



Инициативу Мечислава Матукевича уже активно поддерживают другие жители города.