Ростовчане смогут увидеть 6-метровый «Лайк»



Ростовчане и гости города 22 и 23 мая смогут увидеть необычную скульптуру – 6-метровый «Лайк». Его привезут в донскую столицу из Санкт-Петербурга. В течение двух дней все желающие смогут увидеть композицию на Садовой, напротив «Шолохов-центра», перед зданием Публичной библиотеки, на набережной и у «Тачанки». После этого «Лайк» отправится дальше. Конечной точкой путешествия станет город Грозный.



Скульптуру в рамках проекта «Жесты» сделал урбанист из Санкт-Петербурга Юрий Берестов. Автор будет создавать композиции, которые у него ассоциируются с различными регионами России. Первая скульптура «Лайк» предназначена для города Грозного.