Ростовчане слепили сказочного «свинодракона» из снега



Ростовчане слепили из снега сказочного «свинодракона». Необычную снежную скульптуру горожане соорудили во дворе частного дома на улице Пригожей.



Фигура высотой около метра представляет собой сказочное животное, сочетающее черты свиньи и дракона. У необычного зверя есть пятачок и поросячьи уши, хвост с шипами и острые клыки.



Ростовчане, увидевшие фигуру, неоднозначно ее оценили. По мнению некоторых, скульптура забавная и симпатичная. Другие считают, что снежного «свинодракона» могут испугаться дети.