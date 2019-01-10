Ростовчане просят добавить единицы транспорта на востребованные маршруты



Фото: Ttransport.ru



Жители Ростова продолжают жаловаться на работу городского транспорта. Так, нарекания ростовчан на этот раз вызвали маршруты № 73 и № 18.



По словам местных жителей, ранее маршрут № 73 (мкр. Левенцовский – ТРК «МегаМаг») обслуживали десять единиц, а сейчас осталось всего четыре. Естественно, что пассажирам приходится подолгу ждать транспорт. Кроме того, прибывшая маршрутка не может вместить всех желающих. С предложением увеличить количество единиц на 73-м маршруте одна из пассажирок обратилась в департамент транспорта. В ведомстве ответили, что предложение будет учтено при дальнейших мероприятиях по оптимизации маршрутной сети города. Но когда это произойдёт, в департаменте не уточнили.



Ростовчане также просят заменить микроавтобусы автобусами большой вместимости на маршруте № 18 (мкр. Суворовский – пл. К. Маркса). Пускать большие автобусы пассажиры просят хотя бы в утренний час пик, с 6.00 до 9.00.

- После изменений в работе транспорта в ноябре поездка на работу превращается в издевательство над пассажирами, - написал житель Ростова Альберт Конеев на городском сервисе «Активный ростовчанин».



Горожанин предлагает закупить дополнительный транспорт за счёт города или крупных предприятий.

- Ведь народ не гулять едет, а на работу - зарабатывать деньги на воспитание детей и уплату налогов нашему государству, - добавляет молодой человек.