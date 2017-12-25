Ростовчане просят демонтировать знак, загораживающий светофор на перекрёстке





Ростовчане просят демонтировать дорожный знак, загораживающий светофор на перекрёстке.



Указатель с названием улиц установили прямо перед светофором на пересечении проспекта Стачки и улицы Международной.

- Он перекрывает обзор движущимся автомобилям по Стачки со стороны Труженников. Это приводит к аварийным ситуациям на самом перекрестке, когда автомобилисты не видят светофор и едут в надежде проскочить, - написал на сервисе «Благоустройство» ростовчанин.



Житель города считает, что металлический щит установлен с нарушением ПДД, поскольку между ним и светофором расстояние всего в 10 метров. К своему обращению он приложил фотографии, на которых видно, что дорожный указатель, действительно, закрывает светофор.



