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Ростовчане просят демонтировать знак, загораживающий светофор на перекрёстке

Ростовчане просят демонтировать знак, загораживающий светофор на перекрёстке

Ростовчане просят демонтировать дорожный знак, загораживающий светофор на перекрёстке.

Указатель с названием улиц установили прямо перед светофором на пересечении проспекта Стачки и улицы Международной.
- Он перекрывает обзор движущимся автомобилям по Стачки со стороны Труженников. Это приводит к аварийным ситуациям на самом перекрестке, когда автомобилисты не видят светофор и едут в надежде проскочить, - написал на сервисе «Благоустройство» ростовчанин.

Житель города считает, что металлический щит установлен с нарушением ПДД, поскольку между ним и светофором расстояние всего в 10 метров. К своему обращению он приложил фотографии, на которых видно, что дорожный указатель, действительно, закрывает светофор.

Ростовчане просят демонтировать знак, загораживающий светофор на перекрёстке

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