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Ростовчане празднуют победу сборной России в матче с Испанией

Ростовчане празднуют победу сборной России в матче с Испанией
Жители Ростова-на-Дону празднуют победу сборной России в матче с Испанией. После серии пенальти наша сборная выиграла со счетом 3:4.

Как только стали известны результаты встречи фан-зона буквально «взорвалась» от радости. При этом, пользователи в социальных сетях отмечают, что возгласы и приветственные сигналы машин слышны со всех концов города.

По результатам встречи Россия прошла в 1/4. Соперник сборной России по четвертьфиналу определится в матче команд Хорватии и Дании, который пройдет позже в воскресенье в Нижнем Новгороде. Четвертьфинальная встреча пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.

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