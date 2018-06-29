Ростовчане празднуют победу сборной России в матче с Испанией



Жители Ростова-на-Дону празднуют победу сборной России в матче с Испанией. После серии пенальти наша сборная выиграла со счетом 3:4.



Как только стали известны результаты встречи фан-зона буквально «взорвалась» от радости. При этом, пользователи в социальных сетях отмечают, что возгласы и приветственные сигналы машин слышны со всех концов города.



По результатам встречи Россия прошла в 1/4. Соперник сборной России по четвертьфиналу определится в матче команд Хорватии и Дании, который пройдет позже в воскресенье в Нижнем Новгороде. Четвертьфинальная встреча пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.

