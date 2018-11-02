Ростовчане подписываются под петицией за отставку руководства транспортного департамента



Жители Ростова подписываются за отставку руководства департамента транспорта города.



Ростовчанка, недовольная переменами, произошедшими в городской транспортной сети, опубликовала на популярной платформе в Интернете обращение к президенту России. Автор петиции Елена Семибратова отмечает, что безграмотные действия ответственного департамента привели к транспортному коллапсу. Люди вынуждены часами простаивать на остановках в ожидании транспорта.

- Если ранее поездка домой с работы занимала один час, то сейчас это может быть два, а то и три часа. Между тем департамент транспорта не идет на контакт с населением, ни один телефон у них не отвечает, - пишет девушка. - Почему такое хамское отношение к людям?



Многочисленные нарекания вызывает у пассажиров работа одного из самых востребованных маршрутов - Сельмаш – ГПЗ-10. Направление обслуживает новый перевозчик, который пока со своими задачами не справляется. Ростовчане ожидают транспорт 40-60 минут, а прибывающих единиц не хватает для того, чтобы вместить всех желающих.



Такая же ситуация сложилась на маршруте № 22 Верхний Темерник – Центральный рынок.







Автор петиции отмечает, что подобные транспортные проблемы для рядового горожанина могут обернуться потерей работы.

- Просим Вас уволить всю команду «транспортников» нашего города и назначить грамотного руководителя, - требует инициатор обращения. - К сожалению, наш мэр Виталий Кушнарев поддерживает новые транспортные компании, в том числе компанию из Удмуртии, которые не справляются с перевозками.



В завершение ростовчанка отмечает, что в городе действует некое транспортное «лобби» и решения об изменении системы общественных перевозок принимаются не во благо жителей, а в угоду аффилированным фирмам.



Петиция была опубликована в Интернете пять дней назад. В настоящее время под ней подписались 790 человек.