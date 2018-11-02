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Ростовчане подписываются под петицией за отставку руководства транспортного департамента

Ростовчане подписываются под петицией за отставку руководства транспортного департамента
Жители Ростова подписываются за отставку руководства департамента транспорта города.

Ростовчанка, недовольная переменами, произошедшими в городской транспортной сети, опубликовала на популярной платформе в Интернете обращение к президенту России. Автор петиции Елена Семибратова отмечает, что безграмотные действия ответственного департамента привели к транспортному коллапсу. Люди вынуждены часами простаивать на остановках в ожидании транспорта.
- Если ранее поездка домой с работы занимала один час, то сейчас это может быть два, а то и три часа. Между тем департамент транспорта не идет на контакт с населением, ни один телефон у них не отвечает, - пишет девушка. - Почему такое хамское отношение к людям?

Многочисленные нарекания вызывает у пассажиров работа одного из самых востребованных маршрутов - Сельмаш – ГПЗ-10. Направление обслуживает новый перевозчик, который пока со своими задачами не справляется. Ростовчане ожидают транспорт 40-60 минут, а прибывающих единиц не хватает для того, чтобы вместить всех желающих.

Такая же ситуация сложилась на маршруте № 22 Верхний Темерник – Центральный рынок.

Ростовчане подписываются под петицией за отставку руководства транспортного департамента

Автор петиции отмечает, что подобные транспортные проблемы для рядового горожанина могут обернуться потерей работы.
- Просим Вас уволить всю команду «транспортников» нашего города и назначить грамотного руководителя, - требует инициатор обращения. - К сожалению, наш мэр Виталий Кушнарев поддерживает новые транспортные компании, в том числе компанию из Удмуртии, которые не справляются с перевозками.

В завершение ростовчанка отмечает, что в городе действует некое транспортное «лобби» и решения об изменении системы общественных перевозок принимаются не во благо жителей, а в угоду аффилированным фирмам.

Петиция была опубликована в Интернете пять дней назад. В настоящее время под ней подписались 790 человек.

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